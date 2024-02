Jovem é preso com revólver, maconha e crack no bairro Planalto Ayrton Senna

Suspeito de 19 anos de idade foi preso durante abordagem do Raio

Um rapaz de 19 anos de idade foi preso no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, nesta terça-feira, 13, por meio do trabalho dos policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações intensivas e Ostensivas (CPRaio).

De acordo com a Polícia Militar, além de um revólver calibre 38, ainda foram apreendidas 19 munições, 46 papelotes de crack, seis papelotes de maconha, um aparelho celular e R$ 69 em espécie.

O homem havia sido visualizado pelos policiais militares com um volume na cintura, o que chamou atenção da equipe. O homem tentou fugir, mas foi perseguido, abordado e detido após a apreensão do material ilícito.