Homem abastece galões com gasolina em posto e foge sem pagar

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura um caso de furto que aconteceu em um posto de combustíveis em Barbalha, nesta segunda-feira, 12.

Um homem não identificado furtou nove galões cheios de gasolina, fazendo com que o estabelecimento tenha um prejuízo de R$ 3 mil, conforme apurou o repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri. Câmeras do estabelecimento filmaram toda a ação.

O motorista estava em um carro, e chegou no estabelecimento com galões vazios e solicitou aos frentistas para encher com gasolina. Cada galão tinha a capacidade de 50 litros cada.