Homem de 25 anos é preso por porte ilegal de arma em Caucaia

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante durante a tarde da última terça-feira, 13, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O suspeito estava acompanhado de um outro homem na garupa de uma motocicleta. Junto aos dois foram apreendidos um revólver calibre .38 e seis munições.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), os homens foram localizados durante um patrulhamento de rotina na região do Nova Metrópole. Ao avistarem os policiais, os dois tentaram fugir na moto, mas terminaram sendo capturados.