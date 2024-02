Guarda municipal é preso após tentar invadir palco no Carnaval de Granja

Um guarda municipal de Sobral foi preso em flagrante suspeito de crimes de injúria, resistência e desacato, no município de Granja, a 332 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu durante os festejos de Carnaval, na madrugada dessa terça-feira, 13.



De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem teria injuriado um bombeiro militar no momento que tentava invadir o palco de uma atração que se apresentava durante a festa de Carnaval do município.

Conforme a PMCE, os agentes de segurança foram ao local e conduziram o suspeito à Delegacia da Polícia Civil de Granja, onde o indivíduo desacatou os militares e resistiu à prisão, sendo autuado pela autoridade policial com fundamento nos art. 140, art. 329, e art. 331 do Código Penal Brasileiro.