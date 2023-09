Idoso morre após passar mal em Juazeiro; corpo demora quase três horas para ser retirado

Um idoso de 71 anos morreu após ter um mal súbito em rua em Juazeiro do Norte, no Ceará Crédito: Reprodução/Facebook

Um idoso de 71 anos morreu após ter um mal súbito no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, na manhã dessa segunda-feira, 25. O caso aconteceu por volta das 9 horas, no cruzamento das ruas Santa Luzia e São Paulo, em frente ao Mercado Central de Juazeiro. Na ocasião, a cidade estava com temperatura em 37º, alta já prevista pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para a segunda-feira. No entanto, ainda não há confirmação da relação da morte do idoso com a temperatura da cidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com testemunhas, o homem estava caminhando na rua e caiu com o rosto para a via. No momento, trabalhadores do entorno tentaram ajudar o aposentado, mas, ao constatar a gravidade do caso, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“A primeira ambulância veio, mas não tinha equipamento e então veio outra, equipada com oxigênio. Fizeram de tudo para reanimar, mas, infelizmente, não deu certo”, disse uma ambulante, que preferiu ficar em anonimato. Após constatar o óbito, o Samu acionou o rabecão do Núcleo da Perícia Forense (Pefoce) e o Instituto Médico Legal (IML) para retirar o corpo do local. No entanto, segundo testemunhas, o serviço não chegou. O corpo da vítima ficou na via entre 9 horas e 12h30min. De acordo com a dona de um estabelecimento comercial, que também preferiu não se identificar, o corpo do aposentado só foi retirado por uma agência funerária contratada pela família da vítima e encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para investigação da causa da morte. Enquanto aguardava a remoção, a população do entorno auxiliou colocando pedaços de papelões para fazer sombra no corpo do aposentado. O homem foi identificado como José Wilson do Nascimento, de 71 anos. Ele era natural do Crato, mas morava no município de Granjeiro, também na região do Cariri. O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) para saber a causa da morte do idoso e sobre a demora do serviço do rabecão da Pefoce e IML. A matéria será atualizada quando as demandas forem respondidas.