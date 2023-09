Idoso coloca rede dentro de caixa d'água para driblar onda de calor

Temperaturas acima de 40ºC poderão ser registradas em alguns estados do país nos próximos dias

O registro foi compartilhado no X, antigo Twitter, pelo neto do homem. Ele contou que o avô tomou “medidas drásticas” contra a alta temperatura.

Um idoso viralizou neste domingo, 24, após colocar uma rede dentro de uma caixa d'água para fugir do calor extremo que atinge o País desde o fim do inverno.

meu avô tomou medidas drásticas contra esse calor pic.twitter.com/qwXgznkVvp — Teteu (@meudeusmatheus) September 24, 2023

A publicação já conta com mais de um milhão de visualizações e 60 mil curtidas. A postagem também reuniu comentários de pessoas elogiando a criatividade do homem, e um dos internautas escreveu: “Esse cara vive em 2079”.

Outros usuários brincaram e compararam a ideia do idoso com a praia de Jericoacoara: “Por que choras, Jericoacoara?” e “Ele fez sua própria Jeri, gênio”.



A postagem é uma entre as diversas publicações relacionadas à recente onda de calor registrada no Brasil. Institutos de meteorologia indicaram temperaturas acima de 40ºC em algumas regiões do Brasil.

No Ceará, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) projetou temperaturas acima de 35ºC nesta segunda-feira, 25.