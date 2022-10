Juazeiro do Norte: Romaria deve ter queda no número de visitantes no 2º turno das eleições

Evento religioso de finados será realizado a partir do próximo sábado, 29, e segue até a quarta-feira, 2 de novembro, na região do Cariri cearense

A tradicional festa de Romaria de Finados de Juazeiro do Norte deve apresentar queda no número de visitantes no próximo domingo, 30, dia do segundo turno das eleições. É o que prevê o secretário de Romarias, Renato Willames, em entrevista à rádio CBN Cariri nesta quinta-feira, 27.

O evento religioso será realizado a partir do próximo sábado, 29, e segue até a quarta-feira, 2 de novembro, na região do Cariri cearense. Durante todo o evento, a cidade espera receber 400 mil romeiros, mas com queda durante o próximo domingo, dia de votação.

“A gente acredita que no dia 30, no dia da eleição, esse número pode ser menor. Vai haver uma dinâmica nessa romaria, muitos virão antes na sexta, passam o sábado, voltam às suas cidades para votarem, e retornam a Juazeiro após a votação”, destacou o Renato.

Ainda segundo o secretário, o evento espera receber romeiros de diversas regiões, como Pernambuco e Rio Grande do Norte, além de Alagoas que, segundo Renato, possui o maior número de romeiros.

“Muitas [pessoas] já confirmaram que vem à cidade, mas após as eleições. Mesmo com as eleições e com esse segundo turno das eleições, nós teremos um grande número de romeiros na nossa cidade”, espera

A Secretaria de Turismo e Romaria de Juazeiro (Setur) realizou reuniões para discutir as ações estratégicas voltadas às festividades religiosas. Dentre o planejamento da pasta, serão ofertados aos visitantes serviços em diversas áreas.

Na Segurança Pública, a Guarda Civil Metropolitana e o Departamento Municipal de Transito e de Transportes (Demutran) garantirão ações de segurança durante o evento. Haverá também fiscalização na área da saúde por meio da vigilância sanitária.

“A gente vem preparando toda uma infraestrutura necessária dentro desde de ordenamento de trânsito nas ruas a equipes de saúde nos principais pontos de visitação no município. Toda a infraestrutura necessária com segurança e ordenamento de trânsito será ofertada para melhor receber nossos romeiros”, disse o secretário.

A Setur destacou também que serão instaladas tendas em pontos estratégicos para fornecer orientações aos visitantes durante o evento. Elas estarão localizadas nas imediações do Santuário Franciscanos e da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, e servirão, também, como ponto de apoio para os técnicos das demais secretarias.



