Carroça de Mamulengos visita escolas de Juazeiro do Norte

A companhia familiar, de três gerações, reside em Juazeiro do Norte e trabalha há 46 anos com teatro, música, circo e cultura popular

A companhia de teatro, música, circo e cultura popular, Carroça de Mamulengos, sediada inicialmente no Rio Grande do Norte, Ceará, viaja o Brasil e o mundo a trabalho para apresentar a sua arte. Atuante há 46 anos, a trupe familiar teve início em 1977 com o bonequeiro goiano Carlos Gomide, que mudou-se com a família para o Cariri, onde se estabeleceram e atualmente residem.

A partir da próxima segunda-feira, 12 de junho, a trupe familiar deve visitar escolas da rede municipal de ensino de Juazeiro do Norte, em bairros como Pedrinha, João Cabral, Frei Damião e Romeirão. O projeto "Brincadeiras da Ana" é uma parceria com a Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte.

Ana Gomide, nascida em 2013, é neta de Carlos e parte da terceira geração de brincantes da companhia. O projeto "Brincadeiras da Ana", que busca o protagonismo infantil, deve oferecer oficinas e rodas de conversa nas escolas contempladas, além de contar com uma apresentação desenvolvida pela própria menina.

Nesta semana, Ana estreia a sua apresentação solo. “Ela é a primeira criança da terceira geração da carroça de mamulengos a receber essa oportunidade e essa responsabilidade”, afirmou a mãe, Maria Gomide, em entrevista ao repórter Farias Júnior, da rádio O POVO CBN Cariri.



Além da estreia de Ana e das visitas a escolas, durante a próxima semana a companhia deve também dar início a um projeto ligado à Secretaria de Cultura do estado do Ceará (Secult-CE), por meio do edital Cultura e Infâncias, voltado ao desenvolvimento de ações culturais para a infância e à democratização da arte para as crianças.

Como explicou Maria Gomide durante a entrevista, um dos objetivos dos espetáculos da Carroça de Mamulengos é levar arte para lugares onde a arte normalmente não alcança, e uma arte ligada às raízes e à cultura

Para Maria, primogênita de Carlos Gomide, o Cariri é a “terra de conexão umbilical” da família, apesar de muitos terem nascido em outras regiões do País. Entretanto, mesmo residentes de Juazeiro do Norte, para ela essa é a região na qual menos há oportunidades.

“Vivemos numa região como o Cariri, que é reconhecida internacionalmente como um lugar berço de cultura, porque aqui existem muitos mestres e brincantes, é uma efervescência cultural muito grande, mas o campo de atuação artístico no Cariri ainda não comporta toda a criatividade que habita”, relatou Maria.

Por isso, ela conta que a companhia está em constante movimento. “Talvez a Carroça de Mamulengos seja uma das companhias mais longevas que o Brasil alcança atualmente, então nós precisamos o tempo inteiro estar atentos às oportunidades de trabalho que o Brasil oferece, seja onde elas estiverem, e se reinventando nos nossos próprios trabalhos artísticos”, coloca.

Foi uma oportunidade como essa que proporcionou a Maria e Ana morarem em Moçambique por três meses no início de 2023. No período que passou no país lusófono, Ana lembra de conhecer novos instrumentos musicais e danças.

“É muito legal que a gente consegue visitar lugares diferentes, lugares novos. Na companhia Carroça de Mamulengos, a gente consegue fazer essas coisas, ir para lugares que a gente nunca conseguiu imaginar na vida”, disse Ana Gomide em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

Maria, que vem herda uma tradição que já alcança quase meio século, estreia nesta semana com a apresentação solo intitulada “Babauzinha”, em homenagem ao seu avô. Durante o espetáculo, ela interpreta diferentes personagens através da linguagem do babau, teatro de bonecos popular do estado da Paraíba.