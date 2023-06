Homem é preso suspeito de tentar matar a ex-companheira com um facão em Juazeiro do Norte

Um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira foi preso nessa terça-feira, 7, em Juazeiro do Norte (Cariri Cearense). Contra Romaryo Feitosa de Souza, havia um mandado de prisão preventiva em aberto pela tentativa de feminicídio, ocorrida no último dia 18 de fevereiro.



Conforme denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), um dia antes da tentativa de feminicídio, Romaryo enviou uma mensagem pelo Whatsapp à vítima afirmando que "iria matá-la, beber o sangue dela e que ela iria ver o cão dos infernos". Por isso, ele também foi denunciado por ameaça.

No dia 18, por volta das 21h30min, a vítima estava sentada em uma calçada, no bairro Franciscanos, quando o suspeito apareceu empunhando um facão, aparentando estar sob efeito de drogas e álcool.

Ele, então, foi em direção à vítima e tentou atacá-la com a arma, conforme a investigação policial. A vítima e uma familiar dela entraram em luta corporal com o homem, até que conseguiram derrubá-lo e correr para dentro de uma casa.

Ainda segundo a denúncia, Romaryo ainda tentou entrar na residência, mas não conseguiu. De acordo com o MPCE, ele voltou a ameaçá-la, dizendo que "a pegaria em qualquer outro dia e lugar", e fugiu. Desde então, ele era procurado pela Polícia.



Em 4 de maio, ele foi denunciado pelo MPCE, sendo que a acusação foi recebida pela Justiça no dia 25. Agora, ele encontra-se recolhido em uma unidade prisional.



Veja como buscar ajuda

