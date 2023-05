Alunos da rede municipal de Juazeiro recebem uniformes grandes; Prefeitura orienta sobre trocas

Parte dos estudantes da rede municipal de ensino de Juazeiro do Norte receberam, nesta semana, o uniforme escolar com o tamanho errado.Em registros publicados nas redes sociais, os alunos mostraram o fardamento — que inclui camisas, shorts e tênis — entregue com as medidas maiores do que as solicitadas.

Shopping de Juazeiro do Norte terá celebração de casamentos nesta quarta; LEIA

Segundo a Secretaria Municipal da Educação de Juazeiro do Norte, cerca de 34 mil fardamentos foram confeccionados para os alunos da rede de ensino. As unidades escolares verificam o tamanho de cada estudante, enviam para a Secretaria que, posteriormente, encaminha as informações para o fabricante.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A secretária da Educação Pergentina Jardim considerou a possibilidade dos responsáveis não terem verificado o tamanho do fardamento ainda na escola. O número de alunos que receberam uniformes grandes não foi informado.

“Ao chegar à escola existe essa experimentação, e a gente entrega por essa primeira planilha. Uma criança de 6 anos veste [tamanho] 10, por exemplo, né? E aí, muitas vezes, o pai quando vai receber a farda, experimenta. Alguns pais já chegam com muita pressa e não conseguem experimentar, e aí acontece esse tipo de situação”, explicou.

Pergentina explica que o erro é de fácil resolução e que as trocas dos uniformes já estão sendo realizadas.“Todas as escolas estão orientadas e estão fazendo essa troca. Nós [Secretaria da Educação] estamos também fazendo isso junto às escolas, recebendo o que não deu certo para fazer essa devolução e troca junto com o fornecedor."