Homem é condenado pela morte de vereador e policial em Juazeiro do Norte

A Justiça condenou a 22 anos e 6 meses de prisão Damião Érico Cavalcante Nicolau, de 36 anos, acusado de ser mandante dos assassinatos do vereador Amarílio Pequeno da Silva e do policial civil José Alves Bezerra. O duplo homicídio ocorreu em 21 de setembro de 2011 na Praça Feijó de Sá (Praça do Giradouro), em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense.

A sentença foi proferida após sessão do Tribunal do Júri realizada nessa quinta-feira, 25. Conforme a decisão, Damião Érico, conhecido Damiãozinho ou Vela, ordenou o crime enquanto estava preso, fazendo uso indevido de celular.

Damião Érico foi preso em 26 de abril de 2022 em São Paulo (SP). À época, ele constava na lista dos mais procurados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Em entrevista coletiva, a Polícia Civil afirmou que Damião Érico era “o principal fornecedor de drogas do Sul do Ceará” e que havia indicativos de que ele movimentava mais de R$ 2 milhões de drogas por mês.

Damião chegou a ser preso em 2017, mas foi resgatado da Cadeia Pública de Milhã, no Sertão Central do Estado, ação em que o foi morto o sargento da Polícia Militar Izaias dos Santos Lima, de 41 anos.

Além de Damião Érico, outros homens já foram condenados pelo crime. Conforme a investigação, Jonatan Marcos de Oliveira foi quem atirou nas vítimas, enquanto Paulo Victor Lopes Monteiro atuou na contratação de Jonatan e Ramon Gonçalves Vital, que foi quem deu fuga ao executor.

Interceptações telefônicas foram usadas como provas contra os acusados, obtidas através da operação Carrossel, como foi batizada.