Guaxinim é resgatado em Juazeiro do Norte

Um guaxinim foi resgatado pelo Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O animal foi encontrado nas proximidades da Praça Padre Cícero na madrugada desse domingo, 28.

Segundo as informações da Polícia Ambiental, o animal teria sido atropelado e, por causa dos ferimentos, estava estressado, o que teria causado espanto na população.

À rádio CBN Cariri, o comandante do batalhão da Polícia Ambiental, tenente Rodrigo Barbosa, disse que é possível que o guaxinim tenha fugido de caçadores.

“A Polícia Militar, através do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente da PMCE, recebeu um chamado via Ciops, entre o sábado e o domingo, para realizar a captura de um animal até então desconhecido, que estaria atacando populares ali próximo à Praça Padre Cícero”, relatou.

A composição foi até o local informado e constatou que o animal se tratava de um guaxinim, conhecido popularmente como "Mão Pelada". Ele conta que quando o resgate foi realizado, o animal estava assustado.

“É bom frisar que esse animal não é de fácil visualização pelo ser humano, pois ele tem o hábito noturno e vive em matas fechadas. Provavelmente, ele fugiu de caçadores e entrou na zona urbana. Mais uma vez o ser humano vem interferindo no habitat desses animais com queimadas, desmatamento, dentre outros fatores”, frisou.

Depois do resgate, o guaxinim foi levado à ONG Biodiverso, no Crato. Ele deverá passar por uma triagem antes de ser colocado de volta em seu habitat.