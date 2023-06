Juazeiro do Norte terá edição do Kariri Fight Championship neste sábado

O evento esportivo existe desde 2018 e tem como objetivo revelar e dar destaque a atletas de MMA do Nordeste e da região do Cariri

A cidade de Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza, vai sediar a quinta edição do Kariri Fight Championship (KFC) no próximo sábado, 10. O evento esportivo, que existe desde 2018, tem como objetivo revelar e dar destaque a atletas de MMA do Nordeste e da região do Cariri. A entrada, para as arquibancadas, é a doção de 1kg de alimento.

“Todos aqueles que amam a luta e apreciam pela televisão, vão ter a oportunidade de assistir de perto um evento dessa magnitude”, diz Klebão Tavares, lutador de MMA e idealizador do evento, à rádio O POVO CBN CARIRI. “[O KFC] tem a importância de destacar os atletas do nordeste. Hoje, é um evento a nível regional, [mas] estamos tomando proporção. A expectativa é [se tornar] um evento a nível nacional.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine





Klebão, além de lutador, também é professor. “A luta está para educar qualquer indivíduo que entre dentro dela. A cada ano que passa eu sinto a importância na vida das pessoas. Às vezes o cara chega estressado, ansioso ou depressivo e a luta tem o poder de revitalizar os participantes.”

O idealizador também destaca que o evento vai contar com uma luta entre atletas femininas. “As mulheres vem se engajando profissionalmente e na procura como clientes. Elas estão muito adeptas. Estão amando trocar porrada e participar dos treinos na academia."

Serviço

Endereço: Poliesportivo - R. Catulo da Paixão Cearense - Triângulo, Juazeiro do Norte

Data: 10 de junho

Horário: 18 às 5 horas

Ingressos (para a área VIP)