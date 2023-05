Jovem que estava desaparecida em Guaraciaba do Norte é encontrada; homem é detido

A adolescente de 15 anos que estava desaparecida desde segunda-feira, 22, em Guaraciaba do Norte (Serra da Ibiapaba) foi localizada neste sábado, 27, em Tauá, a 248 quilômetros daquele município. Um homem de 29 anos foi detido, e um inquérito policial foi aberto para investigar o crime de subtração de menor.

Conforme a Polícia Civil, a jovem e o homem conversavam por meio das redes sociais e marcaram um encontro em Tauá. Ele tem antecedentes criminais por homicídio, roubo, furto de veículo e dano, informou a corporação.



"A localização e captura do homem é resultado de um trabalho conjunto entre as Delegacias Municipal de Guaraciaba do Norte e Regional de Tauá", informou a Polícia Civil, que acrescentou que investiga a participação de outras pessoas no crime.

A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar para ser entregue aos responsáveis.