Condenado por estuprar menina de 12 anos é preso no São João do Tauape

Um homem de 37 anos foi preso nessa sexta-feira, 26, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no cumprimento de um mandado de prisão preventiva definitiva por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu no bairro São João do Tauape, em Fortaleza.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime aconteceu em 2010, no bairro Bonsucesso, e teve como vítima uma menina de 12 anos. As investigações apontaram que ele aproveitou-se da proximidade com a menina para cometer o crime, uma vez que era amigo da família.

"Após a captura, o homem foi conduzido para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), onde a ordem judicial foi cumprida", afirmou a SSPDS. "Agora, o suspeito está à disposição da Justiça". A identidade do condenado não foi divulgada pela SSPDS.