Iguatu: mãe e filha morrem em acidente de carro

Mulheres morreram após veículo em que estavam colidir com um poste e sair da pista

Duas mulheres morreram após o carro em que estavam colidir com um poste e sair da pista neste sábado, 27, no município de Iguatu. De acordo com Secretária da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), vítimas tinham um parentesco: elas eram mãe e filha.

Segundo a SSPDS, a filha foi a primeira que não resistiu aos ferimentos causados pela colisão e veio a óbito, ainda no local onde o acidente aconteceu. Ela tinha 34 anos.

Já a mãe, de 62 anos, chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas também não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.



Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas. Caso está sendo apurado pela Delegacia Regional de Iguatu.