Uma fábrica de sandálias registrou um incêndio de grandes proporções na noite deste domingo, 12, na avenida Leão Sampaio, entre as cidades de Juazeiro Norte e Barbalha, na região do Cariri. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, apenas perdas materiais. A causa do incêndio não foi divulgada.

Segundo Agnaldo Viana, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Juazeiro do Norte, o fogo aconteceu na área externa da fábrica que armazenava uma grande quantidade de borracha. Foram utilizados 30 mil litros de água para apagar as chamas.

Fábrica de sandálias pega fogo na Região do Cariri (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h30min e continua no local fazendo o rescaldo dos resíduos, que é revirar o material queimado e resfriar o ambiente para que o fogo não volte.



