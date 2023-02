Drogas e celulares são apreendidos com homem em Juazeiro

Com o suspeito, policiais encontraram 33 celulares, 214 gramas de cocaína e 67 gramas de crack

Um homem, de 59 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Juazeiro do Norte, há 489,2 km da Capital, na manhã de sexta-feira, 10 de janeiro. Com ele, foram apreendidas 214 gramas de cocaína e 67 gramas de crack e 33 celulares que, segundo policiais, seriam utilizados para atividades ilícitas.

De acordo com a PMCE, durante a abordagem, o homem teria admitido a prática de tráfico aos policiais e permitido que buscas fossem realizadas no estabelecimento onde se encontrava.

No local, além de drogas e celulares, foram encontradas balanças de precisão e dinheiro trocado. O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Juazeiro do Norte.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Juazeiro do Norte: (88) 3102 1116/(88) 3102 1105/ (88) 3102 1118



