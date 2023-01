Suspeito de homicídio culposo no Ceará é preso em São Paulo

O homem teria ocasionado um acidente de trânsito que resultou na morte de duas mulheres em Juazeiro do Norte

Um homem investigado por acidente de trânsito que vitimou duas mulheres em Juazeiro do Norte, há 489,2 km da Capital cearense, foi capturado em São Paulo na manhã dessa quarta-feira, 4 de janeiro. Ele foi abordado por policiais militares em uma praça da capital paulista e conduzido a uma unidade da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), onde foram realizados os procedimentos para a prisão preventiva.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) aponta que o suspeito dirigia o veículo que provocou o acidente de trânsito em outubro de 2022, no qual duas mulheres morreram. Imagens de uma câmera de segurança estão sendo analisadas para investigar o caso.

O homem, de 23 anos, é natural de São Paulo e residia em Juazeiro do Norte no momento em que o crime foi cometido. Ele está sendo investigado por homicídio culposo e chegou a apresentar-se na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte para prestar esclarecimentos, mas deixou o Ceará durante o curso das investigações.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações conduzidas na unidade policial constataram que o suspeito teria mentido em seu depoimento e tentado esconder o carro que dirigiu após o acidente. A partir disso, foi expedida uma ordem judicial para a sua prisão preventiva, que foi verificada pelos oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) durante a abordagem.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181



