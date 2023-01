Mulher que estava desaparecida é encontrada morta em Novo Oriente

O corpo de uma mulher de 19 anos foi encontrado nessa terça-feira, 3, na zona rural do município de Novo Oriente, a 402,6 km de Fortaleza. A vítima foi identificada como Daniele Pereira de Oliveira, que estava desparecida desde sábado, 31, após ir à casa do ex-namorado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo foi localizado em estado de decomposição.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atenderam à ocorrência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a SSPDS, somente após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) a causa da morte será identificada. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Novo Oriente.



Sobre o assunto Novos Talentos: curso de Jornalismo está com inscrições abertas até 30 de janeiro

Cachorro segue ambulância em que o dono foi levado após sofrer acidente no Cariri

CE: Homem é preso por manter esposa em cárcere privado desde o Natal

Polícia Civil prende fugitivo do sistema penitenciário em Baturité

Tags