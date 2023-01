Sob chuva e gramado ruim, Ceará é derrotado pelo Madureira na Copinha

Com gramado encharcado e poças de lama como protagonistas do jogo, o Ceará estreou na Copinha 2023 nesta quarta-feira, 4, diante do Madureira-RJ. Com gol de Lucas Silva na segunda etapa, a equipe carioca venceu o Alvinegro de Porangabuçu por 1 a 0, em partida válida pela primeira rodada do torneio nacional.

Nos minutos iniciais, pelo estado do gramado, as equipes protagonizaram uma partida mais truncada, já que a bola não corria e ficava bastante presa entre poças d'água. Mesmo assim, Vovô e Tricolor Suburbano conseguiram criar um ambiente competitivo. Após os 10 minutos iniciais, o Madureira passou a ocupar mais espaços no campo ofensivo e a finalizar, mas as tentativas eram travadas pelo goleiro Carlos, que se destacava especialmente em chances criadas em bola parada pela equipe adversária.

Aos 15 minutos, o defensor foi responsável por travar um voleio de Marlon. Aos 39, ele novamente se destacou ao defender uma bela cobrança de falta de Wellington. Nos 45 minutos iniciais, o Ceará também criou chances, mas as finalizações que arriscou pouco assustaram o goleiro Guilherme.

Na segunda etapa, o que já estava dramático piorou. Com a chegada da chuva, o número de poças d'água aumentou e o jogo ficou ainda mais travado. Durante alguns minutos, a partida chegou a ser paralisada, mas logo seguiu. O Madureira continuou com as principais ações ofensivas e, após o retorno da partida, o placar foi aberto por Lucas Silva aos 12 minutos do marcador.

O Ceará volta a entrar em campo no próximo sábado, 7, às 13 horas, quando enfrenta o Rio Claro. Já o Madureira enfrenta o Sharjah Brasil no mesmo dia, às 15h15min.

