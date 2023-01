Novos Talentos: curso de Jornalismo está com inscrições abertas até 30 de janeiro

Estão abertas até dia 30 de janeiro as inscrições para a próxima turma do curso Novos Talentos para estudantes de Jornalismo. A formação é realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO. Exclusivamente on-line, as inscrições devem ser feitas pela página oficial do programa.

Esta será a 30ª turma do curso Novos Talentos, que se solidifica como um dos principais meios de entrada no Grupo O POVO. O programa teve início em 2007, com o objetivo de oferecer treinamento sobre aspectos práticos e teóricos da profissão, a fim de preparar novos jornalistas.

Desde então, ajudou a formar centenas de profissionais, que hoje fazem parte do O POVO em cargos diversos ou atuam em outros veículos de comunicação pelo Brasil.

Para o jornalista Plínio Bortolotti, coordenador do curso Novos Talentos, o marco de 30 turmas é um reconhecimento da força e da qualidade do programa.

“Chegarmos à 30ª turma dos Novos Talentos representa o sucesso de um curso que se consolidou como um importante instrumento de formação de novos jornalistas, demonstrando o vigor de uma profissão cada vez mais necessária para levar informações verdadeiras às pessoas, combatendo a desinformação”, analisa.

Estudante do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC), Gabriel Damasceno teve no Novos Talentos a primeira experiência dentro de uma redação. "O curso [Novos Talentos] não substitui o aprendizado da faculdade, eles se complementam", conta o estudante, que integrou a turma de 2022.2 do programa.

"Na UFC eu tenho um ensino mais técnico e, no jornal, eu consegui colocar em prática o que estava aprendendo. Foram três meses que passaram bem rápido, e foi ótimo. Acho que consegui aprender bastante e melhorar bastante meu texto", relata. Hoje, Gabriel é estagiário do O POVO.

Para se candidatar a uma das vagas do curso, o estudante deve estar cursando a partir do 4º semestre de Jornalismo em qualquer faculdade de Fortaleza. As provas de Redação, de Português e Atualidades estão marcadas para os dias 2 e 10 de fevereiro, respectivamente.

No site estão todas as informações referentes ao curso e às provas de seleção.



Metodologia

Após o processo seletivo, os aprovados terão aulas práticas nas editorias do jornal impresso, portal, O POVO+, mídias sociais, O POVO Lab e na rádio O POVO CBN. Nessa etapa, os alunos acompanham o trabalho dos repórteres, participam de reuniões de pauta, cobrem acontecimentos e escrevem textos. As tarefas são orientadas pelos editores.

O curso tem a duração de três meses. A cada mês, o estudante atua em uma editoria. Nesse período, há aulas de Redação e Método Jornalístico e de Português Instrumental para Jornalistas, ministradas pelos jornalistas Plínio Bortolotti e Daniela Nogueira.

Também fazem parte do curso as capacitações sobre as redes sociais no trabalho do jornalista (ministrada pela jornalista Glenna Cherice) e SEO no Jornalismo (ministrada pelo jornalista Thadeu Braga).

No período do treinamento, o estudante terá acesso à assinatura digital do O POVO. Ao fim do curso, ele terá direito a certificado emitido pela FDR e pelo O POVO conforme frequência mínima e nota de avaliação.

Serviço

Curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo

Inscrições: Até o meio-dia de 30 de janeiro de 2023, no site www.fdr.org.br/novostalentos/

Mais informações: novostalentos@fdr.org.br

Calendário da seleção:

- Inscrições: até 30 de janeiro

- Prova escrita de Redação: 2 de fevereiro

- 2ª etapa – Prova escrita de Português e Atualidades: 10 de fevereiro

- Ciclo de Palestras: de 13 a 20 de março

- Curso com os 8 selecionados finais: de 23 de março a 23 de junho

