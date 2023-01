CE: Testemunhas de Jeová retornam às assembleias presenciais em 2023

A sede mundial das Testemunhas de Jeová, em Warwick, Estados Unidos, definiu o retorno das assembleias presenciais entre os fiéis brasileiros. As reuniões estavam suspensas desde março de 2020 devido à pandemia de Covid-19. A série de assembleias no Ceará tem início no próximo sábado, 7 de janeiro, com entrada e participação gratuitas nas unidades do País.

Na Região Metropolitana de Fortaleza, as reuniões vão ocorrer no Salão de Assembleias, que fica na rua Antônio Martins Freire, no Eusébio. Em outras regiões do Estado, os eventos devem ocorrer em ginásios com grande capacidade de público. As reuniões em cada município podem ser consultadas através no site das Testemunhas de Jeová.

As celebrações, suspensas há mais de dois anos, duram cerca de seis horas, com pausas para intervalos. A nível nacional, serão realizadas assembleias em português, língua brasileira de sinais, criolo haitiano, guarani, espanhol e japonês.

O retorno parte de uma avaliação dos relatórios de cada filial, analisando a taxa de contaminação na região e as permissões dos governos locais. Durante os períodos que apresentaram maior risco devido à Covid-19, os discursos foram gravados e apresentados aos fiéis pela internet.