Veja os nomes da comissão do processo de beatificação de Padre Cícero

A Diocese do Crato, na Região do Cariri, instituiu oficialmente nesta quarta-feira, 30, o processo de beatificação e canonização de Padre Cícero Romão Batista. A sessão de abertura foi realizada na Basílica de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, com a presença de autoridades religiosas e políticas, além de centenas romeiros.

Na solenidade, o bispo Dom Magnus Henrique Lopes anunciou a composição do Tribunal Diocesano e da Comissão Teológica que serão responsáveis por reunir documentos e provas relacionados a supostos milagres atribuídos ao fundador de Juazeiro do Norte [veja os nomes no fim da matéria]. No total, 12 pessoas foram nomeadas para conduzir o inquérito do processo. Ainda não há prazo para conclusão do trabalho.

O postulador da beatificação será o advogado italiano Paolo Vilotta, conhecido pela atuação no causa de canonização de Irmã Dulce, a primeira santa brasileira, cujo processo foi o terceiro mais ágil da história contemporânea da Igreja Católica, com intervalo de apenas oito anos entre a data de abertura do inquérito e o reconhecimento oficial do Vaticano.

Representante jurídico da causa, Vilotta vai coordenar as atividades do Tribunal Diocesano com o auxílio de um vice-postulador. O colegiado ainda é composto por outros quatro membros: delegado episcopal, promotor de justiça, notário atuário e notário atuário adjunto.

A Comissão Teológica também é formada por seis integrantes, sendo dois sacerdotes e quatro historiadores dedicados a estudar a trajetória de Padre Cícero. Os dois conselhos, segundo detalhou o bispo, irão se debruçar sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade de Padre Cícero.

Para ser reconhecido como beato, é necessário que ao menos um dos milagres atribuídos ao sacerdote seja comprovado nos autos do inquérito que foi aberto nesta quarta-feira.

A abertura do processo ocorre pouco mais de três meses após o aval oficial da Igreja Católica, anunciado no último dia 20 de agosto. O pedido de beatificação foi protocolado pelo bispo do Crato em maio deste ano durante visita ao Vaticano.

Veja a composição dos conselhos instituídos pelo bispo

Tribunal Diocesano

Padre José Vicente Pinto de Alencar da Silva - delegado episcopal

Padre Aureliano de Sousa Gondim - promotor de justiça

Padre Rodrigo Remulo Leite Pereira - notário atuário

Padre Cícero Felipe Tavares de Sousa - notário adjunto

Padre Francisco Wesley Barbosa Barros - vice-postulador

Paolo Vilotta (advogado) - postulador

Comissão Teológica

Padre João Paulo de Araújo Gomes -Diocese de Caruaru

José Luiz Araújo Lyra - historiador

Padre Cícero José da Silva - reitor da Basílica Nossa Senhora das Dores

Antônio Renato Soares de Casemiro - historiador

José Carlos dos Santos - historiador

Armando Lopes Rafael - historiador



