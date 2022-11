Diocese de Crato divulga informações do início do processo de beatificação de Padre Cícero

A autorização do Vaticano para início do processo veio no dia 20 de agosto. A espera dos fiéis chegava a marca de três meses

Em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, na Basílica de Nossa Senhora das Dores, um dos maiores pontos de edificação da fé nacional, será onde haverá a abertura do processo de beatificação e canonização do padre Cícero Romão. Segundo divulgado pela Diocese de Crato, nesta sexta-feira, 18, os momentos serão celebrados no dia 30 de novembro, a partir das 18 horas.

Aguardados desde agosto deste ano, cerca de três meses depois do anúncio da autorização do Vaticano, a Sessão Pública de abertura da causa acontecerá logo após a Celebração Eucarística, onde o bispo do Crato, dom Magnus Henrique Lopes, instituirá formalmente a fase diocesana.

Na ocasião, uma hora depois da Santa Missa, às 19 horas, serão apresentados os membros do tribunal constituído para o acompanhamento desta primeira etapa, as comissões que ajudarão para a reunião das provas documentais e testemunhais da vida e virtudes heroicas do Padre Cícero e a nomeação oficial do postulador da causa.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro marco



Nesta data (30/11), quarta-feira, comemoram-se os 152 anos de ordenação presbiteral do Padre Cícero, conhecido entre os devotos como Patriarca de Juazeiro e padrinho da Nação Romeira.

Dom Magnus, 57, se dedica integralmente à religião desde os 21 anos, quando passou a integrar a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap). O reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, padre Cícero José da Silva, destacou que “esta será uma data significativa na história e na missão do padre Cícero Romão e de todos os Romeiros”.

O Patriarca de Juazeiro louva o encontro por meio da icônica frase: “Deus nunca deixou trabalho sem recompensa nem lágrimas sem consolação”.



Abertura da Causa de Beatificação e Canonização do padre Cícero Romão



Dia: 30 de novembro de 2022

18 horas: Santa Missa na Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores.

19 horas: Sessão de Abertura da Causa de Beatificação e Canonização do Padre Cícero Romão na Praça do Romeiro (localizada na parte externa da Basílica).

Sobre o assunto Processo de beatificação de Padre Cícero terá início no dia 30 de novembro

Ceará no Enem 2022: questão fala sobre Padre Cícero

Homem cumpre promessa jogando dinheiro para visitantes na Estátua de Padre Cícero

Tags