Homem cumpre promessa jogando dinheiro para visitantes na Estátua de Padre Cícero

Um homem foi visto jogando notas de dinheiro para quem estava visitando a Estátua de Padre Cícero na Colina do Horto, localizada em Juazeiro do Norte. O momento foi registrado nessa segunda-feira, 31, por uma turista e postado nas redes sociais. Segundo visitantes do local, o homem estaria pagando uma promessa.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem joga o dinheiro e, logo abaixo, uma multidão se reúne para tentar alcançar as notas. Confira o registro:

O momento foi registrado pela turista pernambucana Camila Alida. Ela explica à repórter Lícia Maia, da CBN Cariri, que está fazendo diversas filmagens de sua passagem pelo Ceará e postando nas redes sociais. Segundo a empresária, ela estava com a câmera aberta quando viu a cena e correu para gravar.

“O romeiro estava lá de cima, jogando muitas notas de R$ 2. A gente não sabe ao certo o valor, o quanto ele distribuiu, mas foram muitas notas. Os comentários eram que ele estava pagando uma promessa de uma graça alcançada”, explica Camila.



O vídeo foi postado no perfil de Camila, na rede social TikTok. Até a manhã desta terça-feira, 1°, o registro já soma mais de 700 mil visualizações. De acordo com a turista, o homem também tinha muitas moedas, mas que não as jogou no público.

