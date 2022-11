Ceará no Enem 2022: questão fala sobre Padre Cícero

Uma história emblemática do Ceará foi tema de questão da edição 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A pergunta na prova de Ciências Humanas traz um episódio envolvendo o padre Cícero Romão Batista (1844–1934).

Na ocasião, uma hóstia oferecida pelo Padre Cícero à beata Maria de Araújo, durante a comunhão em uma missa, teria se transformado em sangue na boca da fiel. O caso foi registrado pela primeira vez em 1889, e teria ocorrido várias vezes nos dois anos seguintes.

Duas investigações da Igreja Católica foram realizadas para analisar o fenômeno. A primeira concluiu se tratar de um milagre, enquanto a segunda afirmou que o caso não passava de uma encenação. O bispo do Ceará à época, Joaquim José Vieira, que tinha conflitos políticos com o pároco de Juazeiro do Norte, usou o segundo inquérito para excomungar Padre Cícero.

Embora o próprio religioso tenha ido a Roma pedir ao papa que o absolvesse, em 1898, a situação foi resolvida em definitivo apenas em 2015. Após 81 anos de sua morte, Padre Cícero foi perdoado pela Igreja Católica e reabilitado postumamente como sacerdote.

Em junho deste ano, a Diocese do Crato anunciou que Padre Cícero havia recebido do Vaticano a denominação de "servo de Deus", indicando que seu processo de beatificação foi iniciado. Uma comissão da Igreja Católica fica encarregada de apurar a fundo a vida do religioso e, se confirmado o caso da hóstia como um milagre, ele é reconhecido pela instituição como uma figura que pode ser venerada formalmente por fiéis.

A beatificação é o primeiro passo para o processo de canonização. Neste, caso seja confirmado o acontecimento de um segundo milagre após o católico ser considerado beato, ele é elevado ao estado de santo.

Se a investigação der parecer favorável a Padre Cícero, ele será a segunda pessoa do Ceará a receber a beatificação. A primeira foi a Menina Benigna, cujo processo foi concluído em outubro deste ano.

