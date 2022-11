Processo de beatificação de Padre Cícero terá início no dia 30 de novembro

A abertura do processo de beatificação de Padre Cícero Romão Batista já tem data marcada: dia 30 de novembro. A informação foi confirmada nessa terça-feira, 15, pela Basílica de Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte. Na data anunciada, por volta das 18h, uma missa será celebrada na Basílica e, logo após, a Comissão da Diocese fará uma análise do histórico de milagres de "Padim Ciço".

Conforme informações cedidas para a Rádio CBN Cariri, a comissão fará a análise de analisar documentos e provas, além de estudar os supostos milagres atribuídos ao padre. De acordo com a Igreja Católica, basta que um milagre seja comprovado para que Padre Cícero seja categorizado como beato.

Após reunidas, as provas serão enviadas ao Vaticano, para dar abertura ao processo de beatificação e, então, ele poderá ser considerado como Santo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O dia 30 de novembro também marca a data em que Cícero Romão Batista foi ordenado como padre, em 1870, no seminário da Prainha, em Fortaleza.

Na manhã desta quarta-feira, 16, a equipe da Rádio CBN Cariri foi até a Basílica Nossa Senhora Mãe das Dores, em Juazeiro. Na ocasião, foi realizada uma missa com vários romeiros e fiéis. Um dos presentes era o Seu José, que está no município pela primeira vez e comentou sobre o momento histórico para a fé regional.

"Como o Padre Cícero foi uma grande personalidade aqui no estado do Ceará e no Brasil, é bem-vinda essa beatificação a ele, porque o povo adora ele. Eu espero que essa beatificação seja o mais rápida possível, que é pra fazer uma grande festa aqui no estado do Ceará e no Brasil. A gente vai agradecer e receber de braços abertos", relata o romeiro José, que estava na companhia de sua esposa Cristina.

Em nota, a Basílica Nossa Senhora das Dores informou que detalhes desse processo de beatificação serão divulgadas nessa sexta-feira, 18. "A comissão estará reunida amanhã [17] para acertar os últimos detalhes. Por isso, as entrevistas e demais informações sobre a causa serão concedidas a partir de sexta-feira", escreveu a igreja Matriz.

Processo de Canonização

Até ser considerado santo, um religioso deve passar por três etapas até concluir a Canonização. A primeira etapa, já concluída por Padre Cícero, é ser reconhecido como "Servo de Deus". Após o Vaticano aceitar abrir o processo de beatificação encaminhado por alguma diocese, é realizada a sondagem da vida e virtudes heroicas de santidade de um candidato ou que sofreu martírio em defesa da fé. Nessa etapa, ele passa à condição de "Venerável''.

Virtudes heroicas da Igreja Católica:

Fé Heroica;

Esperança Heroica;

Caridade Heroica;

Prudência Heroica;

Justiça Heroica;

Fortaleza Heroica;

Temperança Heroica;

Após a comprovação do milagre, o candidato é considerado "Beato". Com o título, a imagem do religioso pode ser oficialmente cultuada no país onde morreu. No caso de martírio reconhecido, contudo, o milagre é dispensado para a titulação.

A condição de "Santo" vem apenas após a comprovação de mais de um milagre e, então, a imagem do religioso pode ser venerada em todas as igrejas do mundo. Nessa etapa, os milagres são reconhecidos por médicos especialistas de fora da Igreja, que precisam atestar que a cura em questão não tem explicação científica.



Sobre o assunto Ceará no Enem 2022: questão fala sobre Padre Cícero

Homem cumpre promessa jogando dinheiro para visitantes na Estátua de Padre Cícero

Documentos históricos mostram passagem de Padre Cícero pelo Seminário da Prainha

Tags