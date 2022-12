Beatificação de Padre Cícero começa com coleta de provas e testemunhas

Essa quarta-feira, 30, marca o início do processo e também representa a data em que Cícero Romão Batista foi ordenado como padre, em 1870, no seminário da Prainha, em Fortaleza

O processo de beatificação e canonização do Padre Cícero Romão Batista será iniciado nesta quarta-feira, 30, na Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte. A ação está programada para começar às 18h, com a Santa Missa. Durante a reunião serão apresentados os membros do tribunal constituído para reunir provas documentais e testemunhais da vida e virtudes heroicas do Padre.

A abertura do processo de beatificação do religioso acontece três meses após o anúncio da autorização do Vaticano, divulgado no dia 20 de agosto. A informação foi anunciada pelo bispo da diocese do Crato, Dom Magnus Henrique Lopes. O dia 30 de novembro também marca a data em que Cícero Romão Batista foi ordenado como padre, em 1870, no seminário da Prainha, em Fortaleza.

Para o reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, Padre Cícero José da Silva, “esta será uma data significativa na história e na missão do Padre Cícero Romão e de todos os romeiros. O padre Cícero, em suas catequeses, já afirmava que seria a própria Igreja que faria a sua defesa. Além disso, ele dizia que Deus não deixa trabalho sem recompensa, nem lágrima sem consolação.” A fala foi dada em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da Rádio CBN Cariri.



O Padre morreu em 20 de julho de 1934, aos 90 anos. Na época, o religioso já havia rompido com o Vaticano por envolvimento com a política cearense e pela associação com “milagre da hóstia”. Na capela de Nossa Senhora das Dores, a hóstia colocada por Padre Cícero na boca da beata Maria de Araújo transformou-se em sangue.

O fenômeno chamado de Milagre de Juazeiro mudou a forma como o sacerdote era visto pela hierarquia da Igreja Católica, e também foi o fato responsável, inicialmente, por atrair numerosas romarias a Juazeiro do Norte.

Programação

30 de novembro de 2022

18h – Santa Missa na Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores;

19h – Sessão de Abertura da Causa de Beatificação e Canonização do Padre Cícero Romão na Praça do Romeiro (localizada na parte externa da Basílica).

