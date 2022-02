Chacina em Juazeiro: mais dois suspeitos de participação no crime são presos

Capturas ocorreram mediante cumprimento de mandados de prisão temporária feitos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com apoio da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE)

Mais dois homens suspeitos de participação na chacina que deixou cinco mortos em Juazeiro do Norte, no dia 8 de fevereiro, foram presos. As capturas ocorreram mediante cumprimento de mandados de prisão temporária feitos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com apoio da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Os dois suspeitos têm 19 e 20 anos, E um deles se encontrava na região de Arcoverde, em Pernambuco. No dia do crime, que aconteceu durante a madrugada do dia 8 de fevereiro, dentro da casa das vítimas, outros dois homens suspeitos de participar da chacina, de 21 e 25 anos, também foram presos. Eles foram detidos ainda em estado flagrancial.

Quatro dias depois, no dia 12 de fevereiro, equipes do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte identificaram outro suspeito e cumpriram um mandado de prisão temporária pelos homicídios. Segundo as investigações, o homem preso, de 19 anos, possui ligação direta com o crime.

Além das cinco vítimas que vieram a óbito, outras cinco mulheres que estavam na residência, localizada no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte, foram atingidas pelos disparos e socorridas para uma unidade hospitalar. Entre os feridos, havia uma criança. Ao todo, sete homens entraram encapuzados na residência e realizaram os disparos.





Tags