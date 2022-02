Mais um suspeito de participação na chacina de Juazeiro é preso

Mais um dos suspeitos de participação direta na chacina que aconteceu no dia 8 de fevereiro, em Juazeiro do Norte, foi preso pela Polícia Civil. O mandado de prisão temporária foi cumprido por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, responsável pelas investigações. A ação foi registrada neste sábado, 12, e o homem, que tem 19 anos, estava detido em uma unidade prisional da região respondendo por outros crimes. Dois suspeitos haviam sido presos.

"Uma força-tarefa iniciou a fim de identificar e prender todos os envolvidos. Durante as diligências e os trabalhos integrados, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na quinta-feira (10), prenderam em flagrante um homem de 19 anos, que estava em posse de uma arma de fogo", informou em nota a Polícia Civil.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas da chacina são um homem de 34 anos, com passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e furto, um homem de 29 anos, com passagens por extorsão e crime contra a administração pública, uma mulher de 44 anos, com antecedentes por tráfico de drogas e um adolescente de 16 anos, todos foram mortos a tiros por indivíduos dentro de um imóvel no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte. Durante a ação criminosa, outras cinco pessoas foram baleadas e socorridas para uma unidade hospitalar. Três delas já receberam alta hospitalar.