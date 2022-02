Carga roubada de joias folheadas a ouro avaliada em R$ 40 mil é recuperada pela PMCE

Uma carga roubada avaliada em R$ 40 mil foi recuperada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Juazeiro do Norte. O material era de folheados a ouro como pulseiras, anéis, correntes, brincos, argolas, tudo folheado a ouro. A ação foi registrada nessa terça-feira, 8.



Sobre o assunto Mãe reconhece filho em vídeo de roubo e ajuda PM na apreensão do adolescente no Ceará

Mulher é presa com arma e drogas no bairro Granja Portugal, em Fortaleza

Cinco pessoas são capturadas com arsenal de armas e explosivos em Caucaia

Quase 62 kg de drogas são apreendidos no bairro Itaperi, em Fortaleza

Homem é preso por tráfico em praia de Fortaleza após tentar fugir pelo mar

Segundo a Polícia Militar do Ceará, uma composição da 1Cia/2BPM, em Juazeiro do Norte, fazia o patrulhamento no bairro Franciscanos, na avenida Ayrton Senna com rua Dom Pedro, quando uma vítima informou que foi roubada no mês de novembro e, que soube, por meio de testemunhas, que o material estava na residência de um suspeito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os militares foram ao local e identificaram o material na casa. A mercadoria foi encaminhada à Delegacia de Juazeiro do Norte, onde foi instaurado inquérito.

Tags