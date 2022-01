Quase 62 kg de drogas são apreendidos no bairro Itaperi, em Fortaleza

Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos em ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da Força Tática da 1ª Companhia do 6º Batalhão. O caso aconteceu na última quarta-feira, 26, no bairro Itaperi, em Fortaleza. No local da prisão, quase 62 kg de drogas foram apreendidos.

A equipe da Força Tática da 1ª Companhia do 6º Batalhão da PMCE recebeu uma denúncia anônima sobre pessoas embalando entorpecentes em uma residência.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os agentes de segurança perceberam que no terreno na área externa da casa o chão de areia aparentava ter algo enterrado.

Foram encontrados enterrados 48 tabletes de crack com quase 50 kg, 11 tabletes de cocaína pesando quase 12 kg, duas balanças de precisão e outros materiais característicos do tráfico de drogas, conforme a Polícia.

Robson de Oliveira Maurício, de 34 anos, e Francisco de Paulo de Oliveira, de 26, foram conduzidos à delegacia para a adoção dos procedimentos cabíveis. Robson tem passagens por roubo, dano, associação criminosa, evasão mediante violência contra a pessoa e motim de presos. O outro já responde por tráfico de drogas.

O 5º Distrito Policial (5º DP) está apurando o caso, e os dois suspeitos estão à disposição da Justiça.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3101 2948, do 5º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos, conforme a pasta.

