Mãe reconhece filho em vídeo de roubo ajuda PM na apreensão do adolescente no Ceará

Adolescente suspeito de envolvimento em roubo em Barbalha (a 569 km de Fortaleza) foi reconhecido pela própria mãe nas filmagens das câmeras de vigilância do estabelecimento assaltado. A mulher teve acesso ao vídeo e identificou o filho. O caso aconteceu nessa quinta-feira, 20, no bairro Santo Antônio, o município do interior do Ceará.



Equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento quando recebeu, por volta das 19 horas, informação de que a mãe de um adolescente reconheceu o filho na prática de um roubo a uma pousada localizada na avenida Paulo Maurício, no bairro Santo Antônio.

Sobre o assunto Homem prende cabeça em máquina ao tentar furtar ursinhos em terminal de Fortaleza

Passageiro tenta roubar e agredir motorista de aplicativo em Fortaleza

PMCE recupera preservativos, lubrificantes e cervejas furtados de motel em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia foi até a residência da mulher e ela autorizou as buscas. O adolescente foi apreendido com R$ 177 em dinheiro, um simulacro de pistola embaixo do colchão onde estava deitado, 16 gramas de maconha no guarda-roupas do mesmo quarto, além de roupa com as mesmas características da que foi usada na ação criminosa.

O adolescente foi encaminhado a uma unidade policial onde foi feito o ato infracional análogo ao crime de roubo. A mãe dele acompanhou o procedimento.

Tags