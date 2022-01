Mulher é presa com arma e drogas no bairro Granja Portugal, em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu nessa quinta-feira, 20, mulher de 26 anos acusada de tráfico de drogas. Na ação, que ocorreu no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, foram apreendidas pistola, munições, um carregador, balança de precisão e drogas.

Após equipes do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC) receberem denúncia sobre uma mulher que estaria comercializando entorpecentes na região, policiais foram ao local. No imóvel, uma pistola, 13 munições, um carregador de pistola, uma balança de precisão e 170 gramas de maconha foram encontrados, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS).

Sobre o assunto Dois homens são presos por porte ilegal de armas de fogo de uso restrito na Paupina

Preso suspeito de mandar fechar e roubar casas de aposta a mando de facção

Suspeito foge e abandona sacola com 1,3 mil pedras de crack durante perseguição policial

Dupla suspeita de praticar "saidinha bancária" é presa em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Diante disso, a suspeita foi levada para o 32° Distrito Policial (DP). Na unidade, ela foi autuada por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. O procedimento foi transferido para o 12º Distrito Policial, e segue em investigações.



Tags