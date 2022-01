Cinco pessoas são capturadas com arsenal de armas e explosivos em Caucaia

Toda a ação de prisão e apreensão do material aconteceu na quarta-feira, 26, em um terreno no bairro Padre Júlia Maria

Em uma operação coordenada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), agentes capturaram cinco pessoas (três adultos e dois adolescentes) e apreenderam um arsenal de armas de fogo e uma granada. Toda a ação aconteceu na quarta-feira, 26, em um terreno no bairro Padre Júlia Maria. Na ocasião, os agentes davam continuidade às investigações relacionadas com a morte do escrivão Edson Silva Macedo, que tinha 41 anos. O escrivão foi morto no último dia 8 de janeiro.

Os homens presos foram conduzidos à Delegacia Metropolitana de Caucaia. A captura dos suspeitos ocorreu mediante informações recebidas pela Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Por causa da presença de uma granada no local, uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) também foi acionada ao local, para ajudar no manuseio do explosivo.

Os alvos foram identificados como Yuri Alves Fernandes, 21 anos; Taílson de Lima Cavalcante, 19 anos, e Francisco Gabriel da Silva Nascimento, de 20 anos. Todos os homens capturados já possuíam antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo.

Sobre a captura dos adolescentes, ambos possuem 17 anos. Um deles já possui atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Com o grupo, foras encontrados cerca de 380 munições de calibres variados, três revolveres, dois rifles, duas pistolas, além de uma faca, uma granada e celulares.

Ações policiais no município

Ainda em Caucaia, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na última semana, 17 pessoas foram detidas, 15 armas de fogos e dezenas de munições foram apreendidas, em Caucaia. Os homens capturados teriam envolvimento com homicídios, roubos e tráficos de drogas.

