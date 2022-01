Obras da Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, chegam a 93% de conclusão

Segundo o superintendente de obras públicas do Estado, Quintino Vieira, da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE), a preivisão é de que a Arena Romeirão seja entregue no final de março deste ano

As obras de modernização do Estádio Mauro Sampaio, a Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, estão 93% concluídas. Ocupando uma área de aproximadamente 47 mil metros quadrados, o espaço terá capacidade para receber mais de 17 mil pessoas, equivalendo a um investimento de R$ 90 milhões ao Governo do Estado do Ceará.

De acordo com o superintendente de obras públicas do Estado, Quintino Vieira, da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE), em entrevista à jornalista Nildenia Damasceno, da rádio CBN Cariri nesta terça-feira, 18, o gramado do campo de jogo e o gramado sintético do entorno do campo já estão concluídos, além de toda a parte de concreto, da área destinada à imprensa e dos camarotes.

"Ontem, tivemos uma visita do nosso pessoal em Santa Catarina, onde estão sendo produzidas as cadeiras do Romeirão, constatando que já se encontram 4 mil cadeiras prontas das 17 mil. Então, elas devem estar vindo para Juazeiro no início de fevereiro, as que já estão prontas, para começarem a ser colocadas", explica o superintendente.

As obras no estacionamento do local tem previsão para serem iniciadas na próxima semana, de acordo com Quintino. Além disso, a parte de iluminação do estádio falta ser finalizada. Ao todo, serão 17.447 locais para o público assistir aos jogos sentado, com previsão de que o Romeirão seja inaugurado no final de março deste ano. "Estamos trabalhando para isso", pontua Quintino Vieira.

"Já estamos conversando com a Federação Cearense de Futebol, com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que estará visitando o estádio na próxima semana para a gente poder receber jogos nacionais e internacionais. A CBF vem visitar o Romeirão para constatar a construção do estádio dentro de todas as normas que ela exige", completa Quintino.

Outras obras no Estado

Ainda de acordo com Quintino Vieira, outras obras também estão sendo concluídas no Estado. Duas delas são a da duplicação da CE-293, entre Missão Velha e a BR-116, e a da cidade do Barro, no trecho da rodovia CE-380.

"Nós demos um pique muito grande para tentar fugir o máximo do inverno, onde o objetivo foi alcançado. Já tem área asfaltada com pavimento, onde estamos fazendo um trabalho ligeiro para que essa obra seja inaugurada o mais tardar em setembro ou outubro deste ano", explica o superintendente sobre as obras de duplicação da CE-293.

A duplicação, que está sendo feita entre o município de Missão Velha e a BR-116, tem o objetivo de deixar Juazeiro do Norte e o aeroporto do município mais pertos da BR-116, equivalendo a um investimento de R$ 100 milhões. "Tudo isso fazendo com que a população, o turista e o trabalhador que andar nessa CE tenha o conforto de uma obra duplicada", pontua Quintino.

Já as obras na cidade do Barro, no trecho da rodovia CE-380, têm o intuito de facilitar o transporte no estado do Ceará e da Paraíba. "Nós estamos trabalhando não só em Barro, mas em vários municípios em todo o Estado, como Mauriti, Brejo Santo e Campos Sales. Estamos fazendo com que essas obras interliguem o Ceará a outros estados, para não ser fim de linha", explica o superintendente.

Dessa forma, a região passará a interligar Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco ao Estado. A previsão é de que as obras sejam concluídas até julho deste ano, uma vez que 50% do processo já está finalizado. "O Ceará já chegou à casa dos 85% de estradas boas, sendo o único estado do Brasil que possui 85% das estradas estaduais boas reconhecidas nacionalmente", completa.

