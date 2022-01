Governo do Ceará realiza pesquisa para construir políticas voltadas a pessoas LGBTQIA+

O questionário é aplicado e distribuído nas 14 regiões de planejamento do Estado, através do site oficial da SPS, e é operacionalizado via Google Forms

Com o intuito de conhecer e fomentar a construção de uma rede de apoio à população LGBTQIA+ cearense, a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado (SPS) iniciou pesquisa estadual divulgada nessa segunda-feira, 17.

Conforme as informações divulgadas pela Pasta, o preenchimento do formulário ajudará a compreender o contexto da população LGBTQIA+ cearense. Realizada por meio da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para pessoas LGBTQIA+, a pesquisa contempla dimensões de habitação; etnia e raça; deficiência; educação; trabalho e renda; saúde; segurança pública, entre outras.

O questionário é aplicado e distribuído nas 14 regiões de planejamento do Estado do Ceará, através do site oficial da SPS, operacionalizado via Google Forms. A pesquisa é idealizada a partir de diferentes demandas do público-alvo, e conta com o apoio de instituições públicas estaduais e municipais.

A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), responsável pela divulgação das informações do formulário, também informou que, para a construção do documento, houve a participação da sociedade civil organizada para sua divulgação nos diferentes municípios cearenses. Entre os parceiros das regiões estaduais estão ONGs LGBTQIA+, atores sociais, redes, fóruns, coletivos, universidades e coordenações/diretorias.



Para responder a pesquisa clique aqui.

Outras informações:

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas LGBT+

Telefone: (85) 3433-1244/1245

E-mail: lgbt@sps.ce.gov.br



