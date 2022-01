Animais são encontrados mortos após envenenamento em Juazeiro do Norte

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que apura as circunstâncias do possível envenenamento

No último sábado, 15, pelo menos oito animais foram mortos após ingerirem chumbinho, na cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. O caso ocorreu em um loteamento conhecido como "Conviver", localizado no bairro Aeroporto. Foram encontrados mortos quatro cães, um gato e alguns passarinhos, todos com suspeita de envenenamento. Os animais não tinham dono, e apesar de morarem nas ruas recebiam os cuidados de moradores da região. As informações são do repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri.

De acordo com os moradores do loteamento, um dos animais, uma cadela, a princípio até sobreviveu ao envenenamento. Após o contato com o chumbinho, a cachorra foi levada a uma clínica veterinária. No local, passou por um procedimento de limpeza para tentar reparar os danos causados pelo veneno, no entanto, não resistiu e morreu.

Samuel Mota, morador da região, o qual cuidava dos animais, falou sobre a situação em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho. Ele disse que populares acharam uma quentinha perto do local onde os bichinhos foram encontrados mortos.

“Nós estamos querendo que seja descoberto, quem fez essa crueldade, isso é um crime. Foram quatro cachorros, teve um gato e vários pássaros que comeram a quentinha. Nós achamos ela na rua e os pássaros mortos, assim descobrimos onde era que o veneno estava”, disse o Samuel.

Investigações

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou, por meio de nota, que apura as circunstâncias do possível envenenamento. Segundo investigações policiais, quatro cachorros e quatro pássaros foram alimentados com comida envenenada, na madrugada de sábado, por uma pessoa, ainda não identificada. Os animais não resistiram e morreram. O órgão diz que continua colhendo informações da ocorrência com o objetivo de identificar a motivação do crime, bem como capturar o suspeito.

Em nota, a Prefeitura de Juazeiro do Norte disse que prestará total apoio à Polícia para que a situação seja averiguada, levada às autoridades competentes e as devidas providências possam ser tomadas. A gestão municipal ainda ressaltou o trabalho que vem fazendo com a população animal.

“O município vem desempenhando um largo trabalho de cuidado com a população animal, especialmente a partir do Castramóvel. Além das intervenções sociais organizadas pela equipe do Centro de Zoonoses. Ações de conscientização também serão intensificadas, ampliando o debate destas questões junto à população local”, destacou.



