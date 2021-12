Dupla suspeita de latrocínio contra idosa de 72 anos é presa em Trairi

Dois suspeitos de envolvimento no latrocínio contra uma idosa de 72 anos foram presos na manhã desta quarta-feira, 29. O crime e a captura ocorreram no município de Trairí, a 125 km de Fortaleza. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), as prisões ocorreram cerca de três horas após o latrocínio.

Sobre o assunto Ubajara: jovem é assassinada dentro de casa; companheiro é preso por homicídios

Casal é torturado e morto em Chorozinho

Sete homens são presos suspeitos de matar mulher de 18 anos em Ubajara

Homem é preso suspeito de armazenar e compartilhar pornografia infantil

Na ação criminosa, a dupla arrombou a casa da vítima com um machado. O objeto também foi utilizado para matar a idosa. Após o assassinato, eles ainda subtraíram uma quantia em dinheiro. Eles usaram uma motocicleta para a fuga do imóvel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dois suspeitos foram identificados como Francisco Marklean Matias Moura, de 19 anos, e Jorge Herculis Cavalcante Almeida, de 18 anos. Ambos não possuíam antecedentes criminais. Os suspeitos foram presos em flagrante a 200 metros de onde cometeram o crime.

Segundo os agentes de segurança, ambos os suspeitos conheciam a rotina da idosa e juntos iriam praticar outros roubos na região. Marklean foi preso em uma residência, enquanto Herculis foi capturado em um sítio no qual trabalhava. Eles foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia Municipal de Trairi, onde foram autuados pelo crime de latrocínio.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags