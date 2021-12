Outro suspeito de ser mandante da chacina na Sapiranga é preso em ação interestadual

Um dos homens apontados como mandantes da chacina da Sapiranga, Raí César Silva Araújo, 28 anos, o “Jogador”, foi capturado nessa quarta-feira, 29. O crime ocorreu no último dia 25 e resultou em seis mortes. A prisão ocorreu em Mossoró, quando o criminoso se deslocava para Natal, Capital potiguar. Com a prisão, já são 13 o número de envolvidos capturados.

Raí Cezar, o “Jogador”, possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e a prisão teve a participação de equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil (PCRN) do Rio Grande do Norte, que a todo momento trocavam informações e realizavam trabalho integrado junto à Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

A PCCE informou aos agentes do Estado potiguar que o suspeito estava se dirigindo para Natal. Após a prisão, os policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) fizeram o recambiamento para o Ceará, onde o preso está à disposição da Justiça. As investigações apontam que a chacina ocorreu após uma briga interna entre membros de uma mesma organização criminosa pela disputa do domínio do tráfico de drogas na região.



Prisões realizadas até o momento



Na última segunda-feira, 27, João Ricardo Sousa da Silva, de 34 anos, o “Das Facas” ou “RJ”, que já responde por homicídio e é apontado como um dos mandantes do crime, foi capturado quando fugia em um veículo HB20 pela rodovia CE 040.

Ainda em diligências, os policiais civis apreenderam, na tarde de terça-feira, 28, o 12º envolvido nas mortes. Trata-se de um adolescente de 17 anos capturado no município de Maranguape. Ele foi localizado pelos policiais civis que o conduziram para a sede da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi registrado o procedimento pelas mortes.

Já no dia 25, horas após o crime, as ações de investigação da Polícia Civil resultaram nas prisões de Alessandro Vieira da Silva, 21 anos, que já responde por tráfico de drogas; Antônio Gabriel Sousa da Silva, 23 anos, que já possui antecedentes criminais por violação de domicílio, porte ilegal de arma de fogo, homicídio, tráfico de drogas; Charles Dantas Oliveira, 23 anos, que responde por homicídio.

Também foram capturados Gabriel Sousa Freitas, 23 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma, homicídio e tráfico de drogas; Mateus Acelino da Silva, 22 anos, que responde por roubo e homicídio; Mateus Aguiar de Sousa, 24 anos, que responde por tráfico de drogas, e Thiago Farias de Lima, 28 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, homicídio, tráfico de drogas e crimes de trânsito.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número (85) 3257-4807, do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

