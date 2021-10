Incêndio atinge garagem da prefeitura de Juazeiro do Norte neste sábado

Um incêndio atingiu a garagem da sede da prefeitura de Juazeiro do Norte, no Cariri, na manhã deste sábado, 9. De acordo com com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CMBCE), o fogo alcançou somente um material da Secretaria da Educação que já seria descartado. O tenente Eugênio Dantas informou que os agentes atendiam uma ocorrência em uma vegetação e suspenderam o trabalho às 9h45, quando receberam o chamado. Ninguém se feriu.

LEIA MAIS | Incêndio atinge prédio abandonado em Juazeiro do Norte

Ainda segundo o tenente, a equipe que atendeu à ocorrência era comandada pelo subtenente Pereira, e o incêndio ficou concentrado somente em materiais para descarte que ocupam o mesmo lugar de garagem dos ônibus escolares. No entanto, as chamas não atingiram os veículos que estavam estacionados, e os transportes tiveram apenas danos superficiais por conta da temperatura. A provável causa do fogo, ainda de acordo com os Bombeiros, foi um incêndio no terreno vizinho.



