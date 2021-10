Ação viabiliza locomoção de mulheres para a realização de mamografias em Fortaleza

O Instituto Compartilha - Sameac fará a locomoção de mulheres vindas do Interior para Fortaleza para a realização de exames de mamografia. Serão beneficiadas residentes dos municípios onde o Instituto atua, que não têm condições ou acesso aos procedimentos. A ação faz parte de uma série de ações voltadas para a campanha “Outubro Rosa”. A previsão é 600 mamografias sejam realizadas durante o período.

De acordo com o Sameac, serão priorizadas mulheres a partir dos 40 anos, sobretudo aquelas com risco elevado para o câncer de mama. A ação é realizada em parceria com os municípios de Aratuba, Alcântaras, Senador Pompeu, Ipu, Hidrolândia, Croatá, Jijoca de Jericoacoara, Paracuru, São Gonçalo do Amarante, Santa Quitéria e Meruoca.

Sobre o assunto Hospital César Cals oferta 600 mamografias para mulheres e homens em Fortaleza

Começa a 13ª edição do movimento Outubro Rosa no Ceará; saiba quais ações serão desenvolvidas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para esta ação, o Instituto também vai atender Fortaleza, disponibilizando mamografias para mulheres que residem nas comunidades onde mantém projetos de saúde e assistência, como a Comunidade João XXIII (Pau Pelado) e Barroso. Os exames serão realizados pelo Grupo de Educação e Estudos Oncológicos (GEEON) e pela Associação Nossa Casa, parceiras do Instituto Compartilha.

Segundo Jô Dantas, enfermeira e coordenadora da iniciativa, a ação é de caráter preventivo. No entanto, em casos de suspeita ou diagnóstico positivo de câncer de mama, a paciente será encaminhada ao município onde reside para dar seguimento imediato ao tratamento. “O Instituto vai assegurar que as pacientes recebam todo o apoio e atendimento necessários antes, durante e depois do exame, fazendo com que elas se sintam acolhidas”, afirma Jô.

Segundo o DataSUS, em 2020, um milhão de mulheres deixaram de fazer exames. Já de acordo com o INCA, só no ano passado surgiram 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. A ideia do Instituto Compartilha é fazer com que os exames de mamografias sejam uma ação permanente, além de fazer com que essas mulheres possam receber atendimento e realizar os exames ao longo do ano todo.

Sobre o Instituto Compartilha Sameac

O Instituto Compartilha - Sameac é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como missão desenvolver soluções em saúde pública e ações para o fortalecimento das organizações da Sociedade Civil (OSC). Desde 1955, presta serviços exclusivos em saúde pública no Brasil. Atualmente, o Instituto atua em parceria com prefeituras, empresas e outras instituições na área de saúde e Terceiro Setor.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags