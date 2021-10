Homens usavam fardas de empresas de telefonia para furtar cabos de transmissão em Fortaleza

12:17 | Out. 08, 2021

Os homens cortavam os fios de manhã e voltam para pegá-los no período da noite, segundo informações dos investigadores

Três homens foram presos por suspeita de integrarem um grupo interestadual especializado em furtar cabos de transmissão de internet e de telefonia. A ação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) aconteceu na tarde de quarta-feira, 6. A captura do trio ocorreu em uma pousada localizada no Centro de Fortaleza, após cometerem o delito. Durante a operação, foram apreendidas ferramentas de manutenção e corte de fios, além de fardas de empresas de telefonia, de serviço de internet e um carro locado.

Os suspeitos presos foram identificados pelos agentes de segurança como: Claiton Luiz dos Santos, 39 anos, natural do Paraná; João Pedro da Silva, natural de Goiás, e Reginaldo França de Souza, 48 anos, oriundo de Mato Grosso. Eles foram capturados em uma pousada na Avenida Dom Manuel, no bairro Centro.





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como o crime ocorria

Os homens cortavam os fios de manhã e voltavam para pegá-los no período da noite, conforme informações divulgados em coletiva de imprensa na sede da Superintendência da PC-CE. As investigações apontam que os homens utilizavam fardamentos de empresas de informática e de telefonia, para simular que realizavam manutenções nos portes.

Na ação, eles cortavam os cabos, o que causava a interrupção do serviço, e depois retiravam o cabeamento. O intuito do ato era comercializar o material adquirido posteriormente. O trio foi conduzido ao 2º Distrito Policial (DP), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de dano qualificado, interrupção de serviço telemático, uso de documento falso, associação criminosa e resistência.

*Com informações da repórter Angélica Feitosa

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui