10,5 mil alunos de universidades estaduais começam a receber novos chips de Internet

Estudantes das Universidade Estadual do Ceará (Uece), Universidade Regional do Cariri (Urca), Universidade Estadual Vale do Acaraú (Uva) e das Faculdades de Tecnologia Centec (Fatecs) começam a receber uma nova remessa de chips de internet. A ação beneficia 10.549 alunos. Na quarta-feira, 6, o titular da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Inácio Arruda, fez a entrega dos novos chips aos reitores da Urca e da Uva, Francisco Lima Júnior e Fabianno de Carvalho, respectivamente.

Com a pandemia do coronavírus, o sistema de educação adotou o espaço virtual para poder prosseguir com as atividades. A política de distribuição dos chips foi iniciada com o intuito de garantir o acesso à internet ao maior número de alunos da rede estadual de ensino.

Foi renovado o contrato entre as operadoras de telefonia móvel e o Governo do Estado para garantir a conectividade por mais seis meses, por meio da distribuição de chips com pacote mensal de 20GB. Alguns estudantes terão seus chips renovados diretamente pelas operadoras, sem a necessidade de substituição do dispositivo. Desde o início da medida, já foram investidos R$ 787 mil pelo governo estadual apenas para o ensino superior.

O secretário Inácio Arruda ressalta a relevância da ação. “Essa medida surgiu para garantir melhores condições de acesso às aulas virtuais pelos nossos estudantes, em decorrência da pandemia. No entanto, o governador Camilo Santana a transformou numa política pública permanente, reforçando o seu caráter inclusivo e o compromisso do Governo do Ceará com a educação”, destaca.



