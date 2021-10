Véspera de feriado: passageiros relatam tranquilidade em retornar a viajar no Ceará

Nesta sexta-feira, 8, que antecede o feriado do dia 12 de outubro, de Nossa Senhora Aparecida, na próxima terça-feira, os passageiros no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, em Fortaleza, relataram tranquilidade em retornar a viajar no Ceará. A vacinação contra a Covid-19, reforço nos protocolos de combate à doença nos ônibus, assim como dos próprios viajantes, como uso de máscara e álcool em gel, foram apontados como medidas para a tranquilidade no retorno do turismo cearense.

A arquiteta Géssica Setubal, 33, que está viajando para o município de Tianguá, a 333,5 quilômetros de Fortaleza, relata que durante a pandemia da Covid-19 chegou a viajar há alguns meses para o Interior do Estado. Ela destaca que na época estava mais assustada. Desta vez, o retorno ocorre com mais tranquilidade. “Na outra vez, eu fiquei mais assustada. E desta vez, está mais tranquilo. Tomei a segunda dose [vacina] também, então estou viajando mais tranquila. Da outra vez foi mais difícil sair de casa, agora está se tornando um pouco mais comum. Ficar no ônibus com todas as restrições e com o meu álcool fica tudo bem”, destaca.

Grande movimentação nessa sexta-feira, na Rodoviária Engenheiro João Thomé, em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida (Foto: Fernanda Barros)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a também arquiteta Danielle Sales, 26, a movimentação para viajar está tranquila e destaca que segue mantendo os cuidados contra a Covid-19, com uso de álcool em gel e máscara. A arquiteta comenta que também é mais tranquilo viajar em ônibus devido aos protocolos de segurança contra a doença. “É mais tranquilo você viajar nesses ônibus do que pegar um ônibus em coletivo porque vai mais lotado do que um ônibus convencional”, disse.

Ela também destaca quepor ter completado o esquema vacinal contra a Covid-19 dá um pouco mais de conforto e tranquilidade em retornar a viajar, apesar de ainda haver receio em relação à doença.

Passageiros se dizem mais seguros para viajar (Foto: Fernanda Barros)



Natural de Governador Valadares, em Minas Gerais, a turismóloga Poliany Fontainha, 34, que irá aproveitar o feriado para visitar o irmão no distrito de Triângulo do Marco, no município de Marco, a 227 quilômetros de Fortaleza, destaca que o retorno nas viagens ocorre tomando todos os cuidados contra a Covid-19. “Máscara trocando de três em três horas e o álcool, pode descuidar não. Se todo mundo tomasse todos os cuidados também seria bem melhor”, comenta.

A turismóloga destaca que os protocolos de combate à doença no ônibus também reforçam o retorno. “No ônibus, é obrigatório os cuidados, se o motorista vê alguém sem máscara ou com ela abaixo do nariz, ele já pede para colocar. Eles também estão higienizando os ônibus pelo o que eu vi, então fica tudo mais tranquilo, a gente viaja mais tranquilo e se cada um fizer sua parte também ajuda”, destaca.

Sobre o assunto Operação nas rodovias federais do Ceará para o feriado começa nessa sexta

Rodoviária de Fortaleza terá 177 ônibus extras para mais de 7 mil passageiros; veja principais destinos

Movimentação

Segundo a empresa que administra os terminais rodoviários da Capital, a Socicam, cerca de 7.434 passageiros deverão embarcar em viagens no período do dia 8 ao dia 12 de outubro. Além disso, as empresas de transporte rodoviário devem adicionar 177 ônibus à frota em Fortaleza.

Pelo menos 660 viagens deverão ser realizadas entre o fim de semana e o feriado. A movimentação esperada é 40,2% maior do que no mesmo período de 2020. Os principais destinos do Estado são as cidades de Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Canindé e Iguatu. Já quem viaja para fora do Ceará procurou destinos como Teresina, Natal, Recife, Parnaíba (PI) e João Pessoa.

Para viajar, é obrigatório que os passageiros utilizem máscara de proteção. O Terminal também recomenda que as pessoas cheguem com uma hora de antecedência ao embarque para conferir documentações, identificar bagagens com nome, telefone e endereço e dirigir-se ao ônibus que deve levá-lo ao destino desejado.



O Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé recebeu um centro de testagem de coronavírus nessa quarta-feira, 6. O posto fica aberto das 8h às 18h na plataforma de desembarque. Devem ser testados 20% do público que chega de ônibus na Cidade de forma aleatória.

Caso o passageiro tenha teste positivo, ele será orientado a fazer autoquarentena e a infecção será notificada à equipe de vigilância sanitária do município de destino. (Colaborou Alexia Vieira)

Com informações da repórter Ana Rute Ramires

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags