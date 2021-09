Incêndio atinge prédio abandonado em Juazeiro do Norte nesta segunda-feira, 27

Não houve vítimas. Nada funcionava no prédio, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Um incêndio foi registrado na manhã desta segunda-feira, 27, em Juazeiro do Norte. A palha que cobria o telhado de um prédio abandonado na rua José Andrade de Lavor foi atingida pelo fogo que começou em um terreno baldio ao lado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram debeladas minutos depois.

Segundo o coronel Agnaldo Alexandre Viana, comandante da 1ª Companhia do 5º Batalhão de Bombeiro Militar (1ªCia/5ºBBM), os bombeiros chegaram rápido ao local devido à proximidade com o Batalhão.

Agnaldo explicou que não houve nenhuma vítima. Ele também disse que nada funcionava no prédio, o qual já tinha pertencido a um restaurante, mas foi abandonado.



