Polícia investiga desaparecimento de turista de SP em Jericoacoara

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

A Polícia Civil do Ceará investiga o desaparecimento de um turista de São Paulo em Jijoca de Jericoacoara, município do Litoral Oeste do Estado. Henrique Marquez de Jesus, de 16 anos, teria sumido entre segunda-feira, 16, e terça-feira, 17, na Vila de Jericoacoara.

Imagens de uma câmera de vigilância mostram um rapaz, que seria Henrique Marquez, sendo carregado por um grupo de pessoas. Ele aparenta estar machucado.