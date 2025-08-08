91 semijoias roubadas de comércio em Morada Nova são recuperadas pela Polícia

Semijoias recuperadas após roubo foram devolvidas para loja vítima da ação criminosa / Crédito: PCCE/Divulgação

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) recuperou cerca de 91 semijoias que haviam sido roubadas de um comércio na cidade de Morada Nova, a 167,62 km de Fortaleza. O crime ocorreu no sábado, 2, e os produtos, que consistiam em anéis, brincos e pingentes, foram recuperados na quarta-feira, 6. Todo o material foi restituído à loja vítima da ação criminosa.