91 semijoias roubadas de comércio em Morada Nova são recuperadas pela Polícia

91 semijoias roubadas de comércio em Morada Nova são recuperadas pela PolíciaNinguém foi preso pelo crime. As investigações continuam em busca de capturar suspeitos
A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) recuperou cerca de 91 semijoias que haviam sido roubadas de um comércio na cidade de Morada Nova, a 167,62 km de Fortaleza.
O crime ocorreu no sábado, 2, e os produtos, que consistiam em anéis, brincos e pingentes, foram recuperados na quarta-feira, 6. Todo o material foi restituído à loja vítima da ação criminosa.
De acordo com a PC-CE, por meio da Delegacia de Morada Nova, informações da Inteligência ajudaram a chegar em dois suspeitos de participação no crime e na localização dos objetos roubados.
Ninguém foi preso pelo crime. Um procedimento foi instaurado para dar continuidade às investigações e ir em busca da captura dos suspeitos.
Denúncias
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br