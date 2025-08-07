Em 14h, Operação Nordeste Integrado captura 16 suspeitos de crimes no CE

A operação, iniciada nesta quinta-feira, 7, envolveu oito estados do Nordeste, incluindo o Ceará / Crédito: Divulgação/SSPDS

Com a participação de oito estados nordestinos, incluindo o Ceará, a Operação Nordeste Integrado capturou 16 suspeitos de envolvimento em crimes no território cearense nas primeiras 14 horas. A ação começou na madrugada desta quinta-feira, 7, e segue até a noite de sexta-feira, 8. Entre as capturas, 13 foram presos a partir do cumprimento de mandados de prisão e outros três capturados em flagrante. No Estado, a operação mobilizou um efetivo de 960 policiais da Polícia Militar do Ceará (PMCE), 157 da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e 55 agentes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

De acordo com o coordenador da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Harley Filho, a iniciativa visa combater preponderantemente o tráfico interestadual de drogas, o crime organizado e os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI). "Já nessas primeiras horas da manhã (até às 12h de quinta-feira), nós contabilizamos 10 prisões, sendo nove oriundas de cumprimentos de mandados de prisão, seja por crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas, furto, estupro de vulnerável e violência doméstica", indica o coordenador. Os dados foram compartilhados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) e pela Coordenadoria de Inteligência (Coin), ambas da SSPDS-CE.

Operação Nordeste Integrado: união dos estados nordestinos

As demais capturas ocorreram em região fronteiriça com Piauí, Pernambuco e Paraíba, no Interior Sul do estado cearense. No total, 14 mandados de prisão foram cumpridos, com 13 capturados e um mandado contra um suspeito que já se encontrava em reclusão em Juazeiro do Norte. A operação envolve 5.903 agentes de Segurança Pública dos oito estados, incluindo policiais militares, civis, bombeiros militares, equipes de inteligência e agentes de perícia forense.

No Ceará, uma abordagem da PC-CE em transporte coletivo de viagem intermunicipal localizou um suspeito de 32 anos, saindo de Fortaleza com destino ao Crato, que foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas. O homem transportava na mochila, além de dois aparelhos celulares e dinheiro, sete tabletes de maconha (por volta de seis quilos), um tablete com cerca de um quilo de crack, e 716 gramas de cocaína. Em Jardim e Campos Sales, ambos municípios cearenses, três suspeitos com mandados de prisão preventiva em aberto por crimes de estupro de vulnerável foram capturados. Mais duas prisões foram registradas em Mauriti, uma delas envolvendo violência doméstica e outra relacionada a um investigado por roubo. De acordo com a SSPDS, as ações são baseadas em análises prévias de manchas criminais, garantindo maior efetividade nos territórios mais vulneráveis.